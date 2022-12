Klimaaktivister sperrer rullebaner i München og Berlin

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

I München har aktivister tatt seg inn på en av rullebanene og limt seg fast, opplyser en talsperson for flyplassen til Focus.

Også på hovedflyplassen i Berlin er en av rullebanene rammet. Det er uklart hvordan flytrafikken blir berørt, skriver Bild.

Aktivister tok seg også inn på flyplassen i Berlin for et par uker siden. Flytrafikken var blokkert i nærmere to timer. Enkelte limte seg fast til rullebanen, mens andre syklet rundt på området.

Den siste tiden har klimaaktivister i flere land i Europa limt seg fast til malerier i museer og kastet maling på kjente statuer. I Norge har aktivister tilgriset Monolitten i Vigelandsparken i Oslo og prøvd å lime seg fast til Munchs «Skrik» på Nasjonalmuseet.