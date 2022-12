Guatemalas tidligere president dømt til 16 års fengsel

Perez og Baldetti ble funnet skyldig i utpressing og bedrageri, men ble frifunnet på et tiltalepunkt om ulovlig berikelse.

De to ble tiltalt for å ha ledet et nettverk som skal ha svindlet staten for rundt 3,5 millioner dollar mens de hadde makten, blant annet ved at importører betalte bestikkelser for å unngå å betale tollavgifter. Mer enn 20 andre personer er også siktet i saken.

Perez var president i Guatemala fra 2012 til han ble tvunget til å gå av i 2015. Han ble siktet i 2017 for å ha vært hjernen bak tollsvindelen, og har vært fengslet i flere år i påvente av en dom.