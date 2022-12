Vil gi papirløse iranske kvinner en ny sjanse

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

23 iranske kvinner skal oppholde seg i Norge uten å ha identifikasjonspapirene i orden. Disse har alle fått avslag på sine asylsøknader.

Nå ber en koalisjon av stortingsrepresentanter fra SV, MDG, V, KrF, Rødt og Pasientfokus om at denne gruppen asylsøkere må få behandlet søknadene sine på nytt.

– Situasjonen vi ser i Iran, med at både kvinneaktivister og andre demonstranter blir drept, beviser jo at det er livsfarlig i deler av Iran nå. Da tenker vi at vi ikke bare kan sitte og vise vår passive støtte, vi må også handle, sier Grete Wold, stortingsrepresentant i SV til Vårt Land.

Forslaget fremmes 6. desember

Hun er en av dem som står bak representantforslaget. De fem andre er Seher Aydar (Rødt), Lan Marie Nguyen Berg (MDG), Olaug Bollestad (KrF), Ingvild Wetrhus Torsvik (V) og Irene Ojala (Pasientfokus). Forslaget fremmes i Stortinget 6. desember.

Wold mener Norge har et ansvar for iranske kvinner som frykter for sine liv:

– Noen av kvinnene har kommet til Norge nettopp fordi de har ytret seg mot regimet, og fordi de frykter for hva som møter dem hvis de blir tvunget til å returnere. Da har vi et ansvar.

Hun presiserer at en gjennomgang av asylsøknadene ikke nødvendigvis vil føre til opphold, men at UDI bør få mulighet til å ta utviklingen i Iran i betraktning på nytt:

– Det vi ber om, er at de som har fått avslag på vern må få behandlet søknaden på nytt, sier Wold.

Måneder med demonstrasjoner

Det var i september at den 22 år gamle iraneren Mahsa Amini ble arrestert da hun gikk utendørs i Teheran uten å dekke seg til med hijab. Hun døde kort tid senere på sykehus.

Dødsfallet har ført til protester og demonstrasjoner over hele Iran, og har satt menneskerettighetssituasjonen generelt, og kvinners rettigheter spesielt, på dagsorden. Mange demonstranter er møtt med tortur, fengsling og drap av regimet.

---

Representantforslaget

Forslaget går ut på å ta en ny behandling av asylsøknadene til de 23 papirløse iranske kvinnene som oppholder seg i Norge. Dette foreslås i lys av hvordan kvinner i Iran har blitt behandlet av regimet de siste månedene.

Fremmes for Stortinget 6. desember.

Kommer fra stortingsrepresentantene Grete Wold (SV), Seher Aydar (Rødt), Lan Marie Nguyen Berg (MDG), Olaug Bollestad (KrF), Ingvild Wetrhus Torsvik (V) og Irene Ojala (Pasientfokus).

---