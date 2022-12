Opptil 13.000 ukrainske soldater drept

– Vi har offisielle beregninger fra generalstaben som viser at mellom 10.000 og 13.000 soldater er døde, sier Mykhailo Podoljak til Ukrainas Kanal 24.

Mens russiske styrker kjempet for å erobre full kontroll over Luhansk sa Zelenskyj at mellom 60 og 100 ukrainske soldater falt hver dag, og at 500 ble såret.

På russisk side sa forsvarsminister Sergej Sjojgu at 5.937 russiske soldater var drept fram til september.

Begge sider mistenkes for å oppgi langt lavere tall enn det som er virkeligheten, for ikke å ødelegge soldatenes moral.

USAs forsvarssjef, general Mark Milley, sa i forrige måned at mer enn 100.000 russiske soldater er døde eller såret siden invasjonen, og at tapstallet for Ukraina er rundt det samme.

Mange tusen ukrainske sivile er også drept russisk bombing, kamphandlinger og som fanger.