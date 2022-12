Sør-Afrika: Hardt presset Ramaphosa i samtaler med ANC

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Flere sørafrikanske medier meldte tidligere torsdag at det er «svært sannsynlig» at presidenten går av om kort tid.

Torsdag kveld oppga Ramaphosas talsmann at han nå rådfører seg med flere personer.

– Han ser på en rekke alternativer og rådfører seg med en rekke aktører i ANC, sier talsmannen Vincent Magwenya.

Ramaphosa har vært under sterkt press det siste døgnet i forbindelse med en rapport som inneholder sterke korrupsjonsanklager mot presidenten. Ifølge rapporten har han også brutt grunnloven.

– Bortførte tyver

Granskningskommisjonen bak rapporten ble nedsatt i september for å se nærmere på en angivelig dekkaksjon etter et innbrudd på presidentens farm.

Ifølge anklagene skal tyvene ha funnet 580.000 dollar i kontanter. Deretter skal Ramaphosa ha sørget for at tyvene ble bortført og bestukket, slik at de ikke skulle melde om funnet.

I rapporten står det at Ramaphosa kan ha kommet i en skvis mellom sine plikter som president og sine interesser som forretningsmann.

Parlamentarisk debatt

Rapporten konkluderte med at omstendighetene rundt denne saken er så alvorlige og bevisene så konkrete at det bør holdes en debatt i nasjonalforsamlingen om hvorvidt Ramaphosa bør gå av.

Blant mediene som har meldt at Ramaphosa mest trolig går av, er News24.com. Mediet baserer seg på flere ikke navngitte kilder. Statskringkasteren SABC skriver at Ramaphosas partikollega Tony Yengeni regner med at han kommer til å gå av. Yengeni sitter i ANCs sentralstyre.