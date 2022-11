Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Fikk du med deg valgmålingen til Vårt Land som ga Arbeiderpartiet 15,4 prosent? Det var den dårligste arbeiderpartimålingen siden 2002.

Det var ikke den eneste kritiske november-målingen for Arbeiderpartiet. Regjeringspartiet får i gjennomsnitt 18,3 prosents oppslutning på de ni meningsmålingene som er gjennomført i november, ifølge nettstedet Poll of polls. Det er en nedgang på 1,3 prosentpoeng fra oktober.

– Dette er kritisk dårlige tall for regjeringspartiene, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til NTB.

Ikke siden man begynte med meningsmålinger har en regjering tapt så mye oppslutning på så kort tid, påpeker han.

– De får tommelen ned fra mange velgere. Det er ingen åpenbar løsning på hvordan de skal komme seg ut av dette, sier han.

– Regjeringsslitasje

Valgforsker Jonas Stein beskriver det som regjeringsslitasje.

– Det er eksepsjonelt at regjeringspartier mister så mye så tidlig i en periode, sier Stein, som jobber ved institutt for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

Samarbeidspartner Senterpartiet får 5,4 prosent i gjennomsnitt, ned 0,6 prosentpoeng fra forrige måned. Partiet er dermed det fjerde minste på Stortinget. Ikke siden sommeren 2015 har Senterpartiet sett verre månedstall.

De to partiene har mistet 28 mandater siden valget i fjor, hvis man legger meningsmålingene til grunn. Det er en nedgang på 33 prosent.

– Regjeringspartiene sa lenge at de måtte styre med utgangspunkt i Erna Solbergs budsjett. Men i høst har de lagt fram sitt eget, og likevel fortsetter tilbakegangen. De går jo tilbake nær 2 prosentpoeng fra oktober til november, sier Stein.

SV og Rødt faller litt den siste måneden og ender på 8,6 og 6,4 prosent. Rødgrønn side er et godt stykke unna å nå flertall, ifølge snittmålingen.

Høyre styrker seg ytterligere

Samtidig befester Høyre sin oppslutning på over 30 prosent. Det har gått jevnt oppover siden valget i fjor, og for oktober legger Høyre på ytterligere 1,7 prosentpoeng. Det gir et gjennomsnitt på 30,9 prosent, det beste partiet har hatt på snart ti år.

Frp ligger stabilt på 13,5 prosent. Samlet ville de to partiene fått 81 mandater. De er dermed bare fire mandater unna å få flertall alene på Stortinget.

– Høyres fremgang og regjeringspartienes tilbakegang henger sammen. Høyre vinner på å bli oppfattet som et troverdig styringsparti, uten at de nødvendigvis vinner på politiske utspill eller konkrete saker, sier Bergh.

Mister flest til gjerdet

Tallene viser at Arbeiderpartiet mister velgere i flere retninger. De fleste blir hjemmesittere. Det er til en viss grad gode nyheter for Ap, påpeker Stein.

– Det vil være mulig å få dem tilbake. Disse velgerne har ikke tatt steget over til et annet parti, sier han.

Men Arbeiderpartiet taper også en god del velgere til Høyre. Samtidig er det også noe lekkasje til partiene på venstresiden.

Når det gjelder Senterpartiet, går velgerne i størst grad til Fremskrittspartiet og Høyre. Det var trolig mange av disse velgerne som har vendt tilbake til partier der de opprinnelig var hjemmehørende.

Situasjonen er krevende for regjeringen, som taper til borgerlig side, samtidig som de har en tydelig opposisjon på venstresiden som også henter velgere, påpeker Stein.

– Samtidig har det tilsynelatende ikke kommet tydelige grep fra regjeringen for å gjøre endringer. Ofte når det går så dårlig, vil man se utskifting av mannskap eller kursendring i politikk. Men foreløpig har vi ikke sett dette, mener han.

Det er små endringer for de øvrige partiene. Venstre går litt fram til 4,6 prosent. MDG og KrF ligger fremdeles under sperregrensen på 3,8 og 3,6 prosent.