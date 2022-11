Profilert kardinal straffes med bot i Hongkong

Fem av de tiltalte, blant dem Zen, fikk bot på 4.000 hongkongdollar (drøyt 5.000 kroner) for ikke å ha registrert fondet som en ideell organisasjon. Den sjette personen fikk en mindre bot.

Kardinal Joseph Zen er en av de fremste i den katolske kirken i Asia. Han og de øvrige aktivistene drev et større fond for å hjelpe pågrepne demonstranter med å dekke kostnader til advokat og helsehjelp.

Fondet ble oppløst i oktober på grunn av krav fra myndighetene om at man oppga informasjon om givere og mottakere av midler. I retten la aktoratet fram med bevis for at fondet hadde hentet inn opptil 270 millioner hongkongdollar fra over 100.000 givere.

[ Katolsk kardinal i retten i Hongkong ]

– Handlet som menneskevenn

– Med tanke på sosiale og politiske begivenheter de siste årene, kan en organisasjons eventuelle kontakter med politiske grupper påvirke orden og nasjonal sikkerhet, sa statsadvokat Ada Yim.

En av de andre dømte, advokaten Margaret Ng, sier i en uttalelse at det er første gang noen hadde fått en dom for manglende registrering av en organisasjon, og at det er «ekstremt viktig med tanke på forsamlingsfriheten i Hongkong.»

Pågripelsen av kardinal Zen tidligere i år var et stort sjokk for byens katolikker, og førte til sterk kritikk av Vatikanets bånd til Beijing. Etter dommen uttalte han imidlertid at han handlet som menneskevenn, ikke som kardinal, og la til at religionsfriheten fortsatt står sterkt i Hongkong.

Nasjonal sikkerhetslov

Zen har vært en av de sterkeste kritikerne av de nevnte båndene med Beijing, og har vært særlig misfornøyd med en kontroversiell avtale om at Kina får lov til å velge katolske biskoper i landet.

Innledningsvis ble Zen og de andre pågrepet i tråd med den omstridte nasjonale sikkerhetsloven som ble innført i Hongkong under sterkt press fra Beijing i 2020, året etter at det brøt ut massive og ofte voldelige demonstrasjoner mot myndighetene. Imidlertid har de foreløpig ikke blitt tiltalt etter denne loven.

Aktoratet kom fram til at det kun var fondet som var et klart brudd på reglene. Sikkerhetsloven har imidlertid blitt brukt for å dømme mange andre aktivister, samt for å oppløse demokrativennlige aviser og andre medier.

Mediemogulen Jimmy Lai er blant dem som er tiltalt under den nasjonale sikkerhetslover. Andre har blitt dømt for alt fra uttalelser i sosiale medier til bruk av et gammelt flagg.