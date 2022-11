Orban lover Nato-ja til Sverige og Finland i starten av neste år

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Ungarn har, i likhet med Tyrkia, holdt igjen ratifiseringen av medlemssøknaden til de to nordiske landene, men har hele tiden lovet å samtykke til innmeldingen. På et pressetreff i Slovakia gjentok han at Ungarn støtter Sveriges og Finlands ønske om medlemskap, skriver Bloomberg.

Godkjenningen kommer når den ungarske nasjonalforsamlingen samles igjen til sitt første møte på nyåret, forsikrer Orban. I Slovakia torsdag har flere av hans samarbeidspartnere i Øst-Europa lagt press på den ungarske statsministeren for å jobbe raskere med ratifiseringen.

Selv om Ungarns godkjenning er nødvendig, har den liten praktisk betydning så lenge Tyrkia holder igjen. Alle Nato-landene må gi sin velsignelse før utvidelsen er et faktum.