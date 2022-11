Mann tiltalt for mordbrann – ett år etter blokkbrannen i Bærum

– Vi har gode holdepunkter for at brannen er påsatt, og at det er siktede som har tent på. En sakkyndigrapport fra Kripos konkluderer også med at brannen er påsatt, sa etterforsker Terje Trovum på Bærum politistasjon til Budstikka i september.

Til sammen 67 personer måtte evakuere 37 leiligheter da det brøt ut brann i blokka morgenen 9. oktober i fjor. Fire av leilighetene ble vurdert som totalskadd da brannen var slukket. Av tiltalen framgår det at brannen forårsaket skader for flere millioner kroner.

Mannen i 30-årene er tiltalt for «framkalling av fare for allmennheten», paragrafen som tilsvarer mordbrannparagrafen i den gamle straffeloven, samt for skadeverk.

En av leilighetene tilhørte en kvinne han hadde forbud mot å kontakte. Mannen er også tiltalt for trusler og vold mot kvinnen.

Saken kommer opp for Ringerike, Asker og Bærum tingrett i slutten av februar. Domstolen har satt av fire dager til hovedforhandlingen.