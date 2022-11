Irans fotballag nektet å synge nasjonalsangen – kan bli straffet

Før kampen mot England mandag nektet Irans spillere å synge nasjonalsangen før kampstart. Også på tribunene fikk de iranske tilskuerne oppmerksomhet: Noen sang heller den persiske nasjonalsangen fra før den islamske revolusjonen i 1979, det ble buet og bannere og T-skjorter med teksten «kvinne, liv, frihet» satte preg.

Slagord har runget i Irans gater i over to måneder. Utløst av dødsfallet til den 22 år gamle kurdiske kvinnen Mahsa Amini 16. september, har tusenvis av iranere demonstrert mot regimet. Amini døde tre dager etter at hun ble stanset på gata av det såkalte moralpolitiet.

Demonstrantene er møtt med brutal maktbruk fra sikkerhetsstyrkenes side. Ifølge menneskerettsorganisasjoner er flere enn 300 demonstranter drept og over 16.000 mennesker pågrepet.

Å ikke synge nasjonalsangen er av mange sett som en måte å stilltiende vise motstand på. Flere av spillerne på det iranske landslaget har gått ut med støtte til demonstrantene, deriblant spissen Sardar Azmoun. «Skam dere for å så lett drepe folk, lenge leve iranske kvinner», skrev han på Instagram i september.

WCup England Iran Soccer SKJORTEPROTEST: Iranske fotball-tilhengere protesterer mot regimet med T-skjorter. (Alessandra Tarantino/AP)

– Forsiktig form for protest

– Det er en forsiktig form for protest. Bakgrunnen er at det iranske landslaget har fått masse kritikk for å ikke vise nok solidaritet med protestene i hjemlandet, sier forsker og Iran-ekspert Kjetil Selvik ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) til Dagsavisen.

Iran-fans på plass i Qatar sa før England-kampen at de ikke brydde seg om laget vant eller tapte, og trakk nettopp fram at de mente at spillerne ikke hadde gått hardt nok ut mot regimet. Et besøk hos Irans president Ebrahim Raisi før VM ble dårlig mottatt blant mange iranere, som opplevde det som umusikalsk å på den måten kaste glans over presidenten mens det foregår så mye undertrykking, sier Selvik:

– At de ikke sang nasjonalsangen var på en måte et forsøk på å hente seg litt inn igjen etter omdømmetapet de har lidd i deler av befolkningen.

Press eller ikke?

Da det ble klart at spillerne ikke sang nasjonalsangen, byttet iransk rikskringkasting IRIB ut bildet av spillerne med et bilde av stadion, mens musikken fortsatte å spille, skriver sportsnettsida The Athletic. IRIB TV3 skrudde også av lyden på live-sendingen da det ble ropt slagord mot regimet fra tribunene, ifølge nettsidas kilder.

Selvik sier de iranske spillerne er under et dobbelt press: Det er et voldsomt trykk på sosiale medier i Iran med forventninger om at spillerne bruker sin posisjon for å markere seg og på en måte gi moralsk støtte, men samtidig er de også under sterkt press fra staten og sikkerhetsapparatet.

– De truer nok helt sikkert med at det vil få store konsekvenser om de skulle opptre på en måte som virker illojal. At de ikke sang, var vel en måte å navigere mellom disse krysspressene på.

Akkurat hvor regimet trekker grensa for hva som kan straffes er det litt vanskelig å si, sier Selvik.

– I og med at alle lot være å synge, så er det ikke sikkert at iranske myndigheter vil straffe dem. Vi vet ikke hvor store konsekvenser det vil få.

KAMP: Irans Ali Karimi, (nr 2 fra v.) nikker ballen mot Englands Mason Mount i kampen mandag. Iran-lagets protest har fått mye oppmerksomhet. (Abbie Parr/AP)

Ikke første gang

Dette er ikke først gang Irans fotballandslag har gjort seg bemerket for annet enn spillet, ifølge forfatter Peder Samdal, som har gitt ut flere bøker om fotball der samfunn og politikk er tema. Under masseprotestene mot regimet i 2009 stilte landslaget opp med grønne bånd for å markere sin støtte til den såkalte grønne bevegelsen. Og i 1998, etter år med svært anspent forhold mellom USA og Iran, møttes de to landene til fotballkamp. Det ble tatt et lagbilde der de sto blandet sammen, som ble sett som et forsøk på å få vennskap inn i forholdet.

