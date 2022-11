13-åring siktet etter storbrann i Skien

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Sørøst politidistrikt opplyser i en pressemelding onsdag at jenta er siktet for grovt skadeverk etter brannen på Gulset legekontor den 17. november.

Ifølge Varden, Telemarksavisa og NRK har politiet på jentas mobiltelefon funnet en film som viser brannen før den hadde utviklet seg til en storbrann. Ingen personer ble skadd i brannen, men bygningen fikk omfattende skader.

Den samme jenta er også mistenkt, sammen med en jevnaldrende jente, for å stå bak de to branntilløpene som skjedde henholdsvis lørdag og søndag på Gulset i Skien, men politiet mener det ikke er grunn til å tro at disse brannene har sammenheng med øvrige branner i Skien sentrum den siste tiden.

Politiadvokat Julie Sandvik sier til Telemarksavisa at politiet har tilbudt 13-åringen et avhør, men jenta ønsker ikke å forklare seg for politiet