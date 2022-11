Nå er vi 8 milliarder mennesker på jorda

FN kommer til å markere dagen ved å understreke menneskehetens felles ansvar for Jorden.

– Milepælen er en anledning til å feire mangfold og fremskritt mens vi tar inn over oss menneskehetens felles ansvar for planeten, sier FNs generalsekretær António Guterres i en uttalelse.

Beregninger fra FNs befolkningsfond viser at verden passerer 8 milliarder innbyggere 15. november.

Befolkningen er dermed doblet siden 1974 og firedoblet siden 1927. I 2050 vil det trolig være 9,7 milliarder mennesker på jorden, ifølge beregningene fra FN.

Årsaken til den kraftige veksten er ifølge FN at mennesker lever lenger som følge av bedre helsevesen, næringsinntak, personlig hygiene og medisiner. Det er også en konsekvens av høyere fertilitet, spesielt i fattige land.

Overforbruk

Befolkningsveksten har også ført til at den økonomiske utviklingen har hatt store konsekvenser for miljøet. Men mens noen er bekymret for at Jorden ikke tåler så mange som 8 milliarder mennesker, mener de fleste eksperter at det største problemet er at den rikeste andelen av verdens befolkning overforbruker ressurser.

– Enkelte uttrykker bekymring for at vår verden er overbefolket, sier sjefen for FNs befolkningsfond, Natalia Kanem:

– Jeg er her for å si at antall menneskeliv i seg selv ikke er en grunn til frykt.

To sider

Joel Cohen ved Rockefeller University's Laboratory of Populations sier til nyhetsbyrået AFP at spørsmålet om hvor mange mennesker kloden vår kan tåle, har to sider: Naturlige grenser og menneskelige valg.

Valgene som mennesket gjør, fører til at vi bruker langt flere biologiske ressurser, deriblant når det gjelder skog og landområder, enn hva Jorda greier å fornye hvert år. Overforbruket av fossil energi fører for eksempel til store CO₂-utslipp og global oppvarming.

– Vi er dumme. Vi er ikke forutseende. Vi er grådige. Vi bruker ikke informasjonen vi har. Det er her problemene og valgene ligger, sier Cohen.

COP27 Climate Population MATMANGEL: Kvinner står i kø for å få utdelt mat i Sindh-provinsen i Pakistan.At verdens befolkning nå har passert 8 milliarder mennesker, fører til kamp om ressurser og får konsekvenser for blant annet tilgangen til mat i flere fattige land. (Pervez Masih/AP)

– Må ta bedre valg

Han avviser imidlertid ideen om at mennesket er en forbannelse for planeten. I stedet mener han at folk skal få mulighet til å gjøre bedre valg.

I dag er verdens befolkning tre ganger så mange som i 1950. Da var vi 2,5 milliarder, nå er vi 8 milliarder. Siden midten av 1960-tallet har imidlertid befolkningsveksten dabbet av. Mellom 1962 og 1965 lå den på 2,1 prosent i året, mens i 2020 var den under 1 prosent.

FN anslår imidlertid at verdens befolkning kommer til å fortsette å øke til rundt 8,5 milliarder i 2030, 9,7 milliarder i 2050 før toppen nås på 2080-tallet med cirka 10,4 milliarder innbyggere før utviklingen er ventet å gå motsatt vei.

