EU-kommisjonen vil gi gjeldstyngede land mer tid

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Nye utfordringer som det grønne og digitale skiftet og energikrisen gjør at vi må gjennomføre store reformer og investeringer i årene framover, sier EU-kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis.

De nye reglene, som kommisjonen foreslår skal gjelde fra 2024, beholder krav om at medlemsland må redusere statsgjelda til 60 prosent av BNP. Landene må også redusere budsjettunderskuddet til mindre enn 3 prosent av BNP.

Forslaget går imidlertid ut på at landene nå kan få individuelle planer som tillater at landene får ekstra tid til å oppnå disse målene. Dette skal ta hensyn til nødvendige investeringer og reformer. Land med høy statsgjeld skal nå få fire år på seg til å få orden på statsbudsjettene, med mulighet for en forlengelse på tre år.

Planen er også at det skal bli enklere å overvåke gjennomføringen av disse planene, samt straffe landene som ikke holder seg til planen. Målet er at man unngår en gjentakelse av den voldsomme sparepolitikken fra 2000- og 2010-tallet, som kan gå hardt utover EUs økonomi på lang sikt.

Tyskland har vært særlig skeptiske til planene, som skal diskuteres blant EUs finansministre i desember.

(©NTB)