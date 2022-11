Amerikansk professor tror Biden kan komme styrket ut av valget selv med tap

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Selv før noen ting er avgjort i valget, mener professor Stephen J. Farnsworth ved University of Mary Washington at det ikke blir en brakseier for Republikanerne, slik både målinger og historien kunne antyde.

Han avblåser den røde bølgen. I USA er det Republikanerne som har fargen rød. I 6.30-tida norsk tid er det fortsatt ingenting som er avklart.

– Vanligvis blir presidentens parti knust i mellomvalget. Resultatene så langt tyder på at det ikke blir noen rød bølge, kanskje blir det noen små, røde drypp som redder Republikanerne, sier Farnsworth til NTB.

– Styrker Biden

Uansett om Republikanerne får kontroll over Representantenes hus, noe det virker som de gjør, og Senatet, noe som er uvisst, har president Joe Biden kommet styrket ut, mener Farnsworth.

– Demokratene har allerede prestert bedre enn målingene antydet og bedre enn hva som er normalt for presidentens parti, sier han.

Professoren mener det er dårlige kandidater hos Republikanerne og abortsaken som gjorde at Biden kunne snakke om annet enn økonomi, som gjør at det går slik.

– Hvis dette holder seg, og tapene blir mindre enn ventet, er det virkelig et sterkt svar på spørsmålet om hva Demokratene skal satse på. Hvis det hadde blitt en rød bølge hadde det kommet mange spørsmål om hvem som skal lede partiet, sier Farnsworth.

I stedet ser det nå ut til at Biden konsoliderer sin makt. Han har ennå ikke bekreftet om han stiller i presidentvalget i 2024, som kan bli en omkamp mot ekspresident Donald Trump.

– Demokrater som vil stille som presidentkandidat ser nok nå mer mot 2028 enn 2024, som et resultat av dette mellomvalget, sier professoren.

Biden kan bli mer internasjonal

Dersom presidentens parti taper kontroll over ett eller begge hus i Kongressen, har flere spurt seg hva det betyr for USAs støtte til Ukraina og Europa.

– Min gjetning er at hvis det skjer, vil presidenten trolig bli enda mer internasjonalt orientert. Det er også viktig å huske på at Biden har en sterk internasjonal profil, sier han.

– Republikanerne i huset har snakket om å tone ned støtten til Ukraina, men fokuset til kongresspolitikerne er vanligvis innenrikspolitikk. Så vi må se hvor mye de vil legge vekt på det, sier Farnsworth.

Innenrikspolitisk ligger det derimot an til at livet blir surt for Biden-administrasjonen, hvis Demokratene taper ett eller begge hus.

– Det betyr at det blir veldig lite politikk de neste årene. Washington har ofte vært i en fastlåst stilling, og alt tyder på at det vil skje igjen, sier Farnsworth.













