Märtha Louise sier fra seg sine offisielle oppgaver for kongehuset

Etter en periode med mange spørsmål knyttet til meg og min forlovedes rolle, har jeg bestemt meg for at jeg på det nåværende tidspunkt ikke lenger vil utføre offisielle oppgaver for Kongehuset. Denne avgjørelsen tar jeg i samråd med foreldrene mine Kongen og Dronningen, for å skape ro rundt Kongehuset, skriver Märtha Louise i en pressemelding.

I juni i år forlovet Märtha seg med amerikanske Durek Verrett, også kjent som sjaman Durek. Det har til tider stormet rundt forholdet, og Märtha fikk blant annet kritikk for å blande sammen kommersielle interesser og prinsessetittelen i forbindelse med deres felles foredragsturné «The Princess and the Shaman».

Også i 2007 fikk Märtha kritikk for å blande rollene som forretningskvinne og prinsesse da hun opprettet den såkalte «engleskolen» Astarte (senere Soulspring) sammen med venninnen Elisabeth Nordeng.

I 2002 giftet Märtha med forfatteren Ari Behn, som døde i 2020. Sammen fikk de barna Maud Angelica (19), Leah Isadora (17) og Emma Tallulah (13).

I forbindelse med giftermålet ga prinsessen i samråd med kong Harald fra seg retten til apanasje og tittelen Hennes Kongelige Høyhet og satset på en karriere som kulturformidler.