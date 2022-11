Kristenkonservativ utenriksminister sparket etter utfall mot homofile

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Opposisjonen på Færøyene varslet tirsdag mistillit til regjeringen som følge av utenriksministerens homofobe uttalelser, men like før Lagtinget skulle stemme over forslaget opplyste regjeringslederen Bárður à Steig Nielsen at Jenis av Rana var sparket.

Jenis av Rana er leder for Miðflokkurin, et kristenkonservativt parti som også er kjent som Centerpartiet.

Før valget i Danmark slo den 69 år gamle partilederen fast at Konservative Folkepartis leder Søren Pape Poulsen ikke ville være egnet som dansk statsminister fordi han er homofil.

– Å leve som såkalt homoseksuell er i strid med den grunnloven som jeg personlig har, og som mitt parti har, og som jeg syns at også Færøyene skal ha, sa han.

