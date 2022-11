Netanyahu har innledet regjeringssamtaler i Israel

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Likud sikret seg 32 av de 120 setene i Knesset, men støttes av 18 representanter fra to ultraortodokse jødiske partier og 14 fra den høyreekstreme alliansen Religiøs sionisme. Dermed kan korrupsjonstiltalte Benjamin Netanyahu på nytt innta statsministerstolen i Israel.

Fredag begynte forhandlingene om fordeling av statsrådsposter, og Likuds koalisjonspartnere stiller klare krav.

Den ytterliggående høyrenasjonalisten Itamar Ben-Gvir har gjort det klart at han sikter på posten som sikkerhetsminister, som vil gi ham kontroll over det israelske politiet.

Minst like ytterliggående Bezalel Smotrich gjør krav på posten som forsvarsminister, mens lederen for det ultraortodokse partiet Shas forventer posten som innenriks- eller finansminister.

– Det kommer til å bli en regjering uten sidestykke, konstaterer kommentatoren Sima Kadmon i avisa Yedioth Ahronoth.

– De fleste viktige postene vil havne i hendene på fanatikere. Alle vet at dersom den nye regjeringen gjør bare en brøkdel av det som er lovet, så vil vi få et annet land og et annet styresett, skriver hun.