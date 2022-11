Krass kritikk mot vertsnasjon før klimatoppmøte – kjent aktivist sultestreiker

– Det blir knapt mulig å protestere, sier Greta Thunberg.

Derfor vil ikke den svenske klimaaktivisten delta under neste ukes klimatoppmøte COP27 i Sharm el-Sheikh i Egypt.

Menneskerettighetsorganisasjoner og deler av klimabevegelsen er kritiske til at Egypt ble valgt som vertsnasjon. Hærsjefen Abdel Fattah al-Sisi grep makten i landet i et militærkupp i 2013, og ifølge menneskerettighetsgrupper har landet rundt 60.000 politiske fanger.

Demonstrasjoner er forbudt og regimet har strammet grepet ytterligere for å forhindre protester når verdens ledere ankommer feriebyen på Sinaihalvøya.

Thunberg påpeker at det vil medføre svært stor risiko å demonstrere i Egypt, både for tilreisende og lokale aktivister.

– Når folk deretter reiser derfra og medienes oppmerksomhet daler, så vil de lokale aktivistene trolig være i fare, sier hun, samtidig som hun erkjenner at det er en vanskelig avveining.

– Det trengs stort trykk fra utsiden for at disse klimaforhandlingene skal gå framover, konkluderer svensken.

Holdes på avstand

Regimet i Egypt lover at tilreisende aktivister skal få anledning til å demonstrere under klimatoppmøtet, men bare i utkanten av Sharm el-Sheikh og på behørig avstand fra klimatoppmøtets deltakere.

VELKOMST: Et stort bilde av Egypts president Abdel Fattah el-Sisi ønsker deltakerne velkommen på neste ukes klimatoppmøte i Sharm el-Sheikh. (Thomas Hartwell/AP)

Egypt-kjenner Hussein Baoumi, som er tilknyttet Amnesty Internationals kontor i Brussel, er blant dem som er kritiske til valg av vertsby.

– Byen ligger svært langt unna andre byer og er et ekstremt kontrollert sted. Sharm el-Sheikh representerer faktisk på alle vis det egyptiske regimets ultimate drøm. Det er et inngjerdet samfunn, totalt overvåket av myndighetene, der kun noen få utvalgte egyptere har adgang, sier han, og kaller det historiens mest overvåkende klimatoppmøte.

[ Anmeldelse av Greta Thunbergs klimabok: «Er dette den nye Bibelen?» ]

Det er riktignok ikke uvanlig å sørge for god avstand mellom deltakere og demonstranter under slike toppmøter, påpeker Mattias Wahlström, som er dosent i sosiologi ved universitetet i Göteborg.

G7- og G8-toppmøter holdes ofte på små og vanskelig tilgjengelige steder, noe som var tilfelle både i Skottland og Canada, sier han.

– Men til forskjell fra andre steder der toppmøter holdes, er det i Sharm el-Sheikh et spørsmål om det finnes et lokalt sivilsamfunn som er involvert i disse spørsmålene. Og speiler de i så fall de grupper av mennesker som kritisk engasjerer seg, eller er det snarere statlig sanksjonerte grupper vi kommer til å få se?

Amerikansk bekymring

Egypt har de siste 50 årene mottatt mer amerikansk pengestøtte enn noe annet arabisk land. Bare Israel og Ukraina mottar nå mer amerikansk militærhjelp enn Egypt, som vanligvis får over 13 milliarder kroner i året.

Mye av militærhjelpen går til innkjøp av amerikanske våpen og utstyr, men blant Demokratene har det lenge vært misnøye med at USA har lukket øynene for de massive overgrepene i Egypt.

FULL SULTESTREIK: Aktivisten Alaa Abdel-Fattah i 2014. Han har tilbrakt mange år i fengsel. I forbindelse med klimatoppmøtet skal han slutte å drikke vann. (Nariman El-Mofty/AP)

Torsdag snakket USAs utenriksminister Antony Blinken med sin egyptiske motpart Sameh Shoukry. Han «ønsket de siste måneders løslatelser av et betydelig antall politiske fanger velkommen», opplyser amerikansk UD.

På diplomatisk vis tok Blinken deretter til orde for «ytterligere benådninger og løslatelser, samt skritt for å styrke rettssikkerhetsprosessen og beskyttelsen av grunnleggende friheter for alle». Blinkens talsmann Ned Price understreket tidligere i uka at USA særlig følger med på Alaa Abdel-Fattahs skjebne.

– Vi har gjentatte ganger gitt uttrykk for vår bekymring om denne saken og om forholdene hans i den egyptiske regjeringens fengsel, sa Price.

[ Vårt Land mener: «Klimadrap må på politisk dagsorden» ]

Abdel-Fattah, som er britisk statsborger, ble verdensberømt i forbindelse med den arabiske våren i 2011. Siden har han tilbrakt mesteparten av det siste tiåret i fengsel.

Nå soner han en dom på fem år og har innledet en total sultestreik i forbindelse med klimatoppmøtet. Når FNs klimatoppmøte begynner på søndag, vil han slutte å drikke vann. Det opplyser familien, som er svært bekymret for hans helse. Fra før har han kun inntatt 100 kalorier om dagen de siste månedene.

MØTTES I VINTER: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) møtte i februar Egypts president, kuppmakeren Abdul Fattah al-Sisi, under en havkonferanse i den franske byen Brest. (Javad Parsa/NTB)

Huitfeldt: – Felles interesser

Statsminister Jonas Gahr (Ap) skal delta på neste ukes klimatoppmøte. Han møtte president Abdel Fattah al-Sisi under en havkonferanse i Frankrike i februar, men det er ikke kjent om menneskerettigheter var tema i samtalen mellom de to. Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) besøkte Kairo i mars og sa i den anledning at det var viktig at nettopp Egypt er vertskap for klimatoppmøtet.

– Det er viktig for oss å kunne støtte opp under lederskapet deres for å bidra til å få flere fattige land med på klimamålene. Vi tror at Egypt kan spille en viktig rolle her, sa hun.

Huitfeldt understreker i en epost til NTB fredag at Norge er bekymret for menneskerettssituasjonen i Egypt, både som følge av manglende ytringsfrihet, manglende beskyttelse av menneskerettsforsvarere og utstrakt bruk av dødsstraff. Men hun sier ingenting om hvorvidt statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kommer til å ta opp bekymringen med Egypts president Abdel Fattah al-Sisi når de to møtes under klimatoppmøtet COP27.

– At vi er bekymret over menneskerettighetssituasjonen i Egypt, kan ikke være til hinder for kontakt og samarbeid. Vi har felles interesser og et nært samarbeid på flere områder. Dette bidrar til at vi også kan snakke med Egypt om de mer krevende spørsmålene, sier Huitfeldt.

NTB har også bedt Støre og Huitfeldt kommentere hvorvidt de anser Sisi for å være en legitim og demokratisk valgt president. Dette svarer verken Støre eller Huitfeldt på.

[ Kronprinsen inviterer til lunsjmøte om kjernekraft – Naturvernforbundet savner motstemmer ]