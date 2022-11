Biden: Vi skal frigjøre Iran

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– De kommer ganske snart til å frigjøre seg selv, la Biden til under et valgkamparrangement i California.

Eksiliranere i USA kritiserer Biden-administrasjonens forsøk på å få i stand en ny atomavtale med Iran og krever full boikott av landet.

Biden varslet i forrige måned nye sanksjoner mot flere iranske ledere og tjenestemenn i forbindelse med landets brutale maktbruk mot demonstranter.

USA innførte også nylig sanksjoner mot Iran fordi landet angivelig har forsynt Russland med droner og teknisk bistand i krigen mot Ukraina.

I august ga Biden de amerikanske styrkene i Syria grønt lys til å angripe Iran-støttede opprørere i landet.

Irans president Ebrahim Raisi var fredag raskt ute med å kommentere Bidens løfte om «å frigjøre Iran».

– Irans stolte folk kommer ikke til å bøye nakken for deg, sa Raisi.

– Våre menn og kvinner, våre unge menn og unge kvinner, er besluttsomme, og vi kommer aldri til å tillate deg å oppfylle dine sataniske ønsker, sa han under en markering av årsdagen for de iranske studentenes storming av USAs ambassade i Teheran under revolusjonen i 1979.

– Fienden angriper i dag vår solidaritet og nasjonale enhet, vår sikkerhet, vår fred og vår besluttsomhet, sa Raisi.

