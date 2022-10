VG: Feil mann ble pågrepet i aksjon forsvarssjefen fikk krigskorset for

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen ledet aksjonen og har omtalt den i boka «Jegerånden», uten at han navngir hvem som ble pågrepet. VG skriver at amerikanske krigslogger viser at det var Taliban-lederen Qari Nejat som skulle pågripes, men at det i stedet var en mann ved navn Mohammad Naseem som ble tatt.

Dette ble klart for amerikanske styrker kort tid etter operasjonen. Informasjonen gikk også til den norske utenrikstjenesten og Forsvarets etterretningstjeneste, ifølge VG.

Kristoffersen sier at de meldingene ikke nådde fram til ham eller de som var med på operasjonen.

Rådsleder reagerer

– Da vi pågrep ham, var det ingenting som tydet på at det ikke var rett person, sier Kristoffersen til VG. Han sier at han heller ikke i ettertid har fått informasjon om dette.

Den pensjonerte generalmajoren Johan Brun, som ledet rådet som konkluderte med at Kristoffersen skulle få krigskorset i sverd, sier at de ikke hadde gjort som de gjorde, hvis de hadde mistanke om at feil person var pågrepet.

– Ja, hvis vi hadde skjønt at her er det noe som kan være galt, da måtte vi grave mye dypere enn det vi gjorde. Og det trengte vi i alle fall ikke da, sier Brun til VG.

– Velfortjent

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier det var riktig å gi Kristoffersen krigskorset i sverd.

– Eirik Kristoffersen ble innstilt til Krigskorset for sitt lederskap og innsats i flere situasjoner da han tjenestegjorde i Afghanistan. Kristoffersen ble innstilt til Norges høyeste utmerkelse, og det var en velfortjent tildeling, sier Gram i en uttalelse sendt til NTB.