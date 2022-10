Støre: – Kan komme 30.000 flyktninger fra Ukraina neste år

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Hittil i år har det kommet 34.000 ukrainere på flukt fra krigen i hjemlandet, sa statsministeren:

– Men vi må nå planlegge for at det totalt kan komme 40.000 fordrevne fra Ukraina i år, 2022, og vi anslår at det kan komme nye 30.000 i 2023. I tillegg kommer asylsøkere fra andre land og overføringsflyktninger, sier han.

– Selv med et godt planverk og grunnberedskap vil en slik situasjon være krevende å håndtere, sier Støre.

Frp-støtte til å ta imot

Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug sa i debatten etterpå at partiet støtter opp om mottak av flyktninger fra Ukraina:

– Det har gått bra så langt, og det håper jeg at det fortsatt kan gjøre. Men det er underlig at man fortsatt vil opprettholde tallet på kvoteflyktninger. Vi har mer enn nok med å ta vare på de som kommer fra Ukraina, sier partilederen.

Rett etter Listhaug ga SV-leder Audun Lysbakken også støtte til å ta imot Ukraina-flyktninger:

– Vi må nå stille opp for Ukrainas flyktende barn og familier, sier han ifølge NTB.

Gir ikke etter for Russland-press

Norge kommer ikke til å oppgi støtten til Ukraina, slår statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fast i sin redegjørelse:

– Vi kommer til å oppleve press. Mer eller mindre fordekte trusler. Med mål om at vi skal gi opp vår støtte til Ukraina og se en annen vei. La meg være helt klar: Det er ikke aktuelt, slo Støre fast i Stortinget.

[ Flyktninger står i kø – «lav interesse», sier UDI ]

– Krigen – et historisk tidsskille

Han kaller den russiske invasjonen av Ukraina 24. februar for et historisk tidsskille.

– Åtte måneder senere ser vi tydelig hvor mye som står på spill. Vi står nå i den mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden andre verdenskrig, sier Støre, som peker på at president Putin tar høy risiko, og at risikoviljen ser ut til å øke i takt med dårlige nyheter fra slagmarken.

– Budskapene fra den russiske ledelsen tyder på at Russland styrer mot et langvarig brudd med Vesten, sier Støre.

[ Imdi får 55 millioner for å håndtere ukrainske flyktninger ]

Kostbar gjenoppbygging

På sikt vil også gjenoppbyggingen av Ukraina bli en oppgave av historiske dimensjoner, påpeker han. EU har anslått at kostnadene til gjenoppbygging og langvarig bistand vil komme på over 3.500 milliarder kroner.

– Vi er forberedt på at det vil kreve nye bidrag fra norsk side, både i penger og i støtte i direkte form. Vi vil komme tilbake til Stortinget med en nærmere vurdering av dette, sier Støre.