Iselin Nybø gir seg i politikken

Lørdag gikk Nybø ut av sentralstyret i Venstre på partiets landsmøte.

I tiden framover kommer hun ikke til å oppsøke det politiske rampelyset, opplyser Nybø til Stavanger Aftenblad.

– Nå er det andre sin tur. Jeg har vært folkevalgt siden 1999 og har gjort min borgerplikt, sier Nybø til avisen.

Hun mistet stortingsplassen i 2017 og var ferdig i regjering etter stortingsvalget i fjor. Nybø var forsknings- og høyere utdanningsminister og næringsminister og er nå partner i advokatfirmaet Schjødt.

– Strengt tatt kom veiskillet for ett år siden da jeg forlot regjeringen, men nå blir det et slags punktum ved at jeg trer ut av sentrale verv i Venstre, sier hun.

Venstre-leder Guri Melby synes det er synd at Nybø gir seg.

– Hun har vært en utrolig viktig bidragsyter gjennom mange år. En ting er jobben hun gjorde som statsråd på to viktige felt. Så skal man heller ikke undervurdere betydningen hun har hatt internt.

Nybø innstilles trolig på hedersplasseringene helt i bunnen på valglistene til Venstre i Stavanger og Rogaland, men planen er at hun ikke skal velges inn til lokalpolitikken heller, ifølge Aftenbladet.





