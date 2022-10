Nattens viktigste nyheter

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Ukraina ber FN vedta resolusjon

Ukraina ba verdenssamfunnet fordømme Russlands annekteringer av deler av landet på møtet i FNs hovedforsamling i New York. Der er de 193 medlemslandene i FN samlet for å diskutere Russlands annekteringer av fire regioner i Ukraina.

Møtet ventes å vare helt til i morgen, som følge av det store antallet land som skal holde tale. Først da er det ventet at medlemslandene kan stemme over en resolusjon. Russlands ønske om å holde hemmelig avstemning er blitt avvist av et stort flertall av medlemmene.

OSSE-ledere fordømmer Russland

Ledere i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) fordømmer gårsdagens russiske rakettangrep mot flere byer i Ukraina og omtaler dem som terror.

– Disse avskyelige militærhandlingene viser fullstendig mangel på respekt for og brudd på folkeretten, inkludert den humanitære folkeretten, står det i en felles uttalelse fra OSSEs styreleder Zbigniew Rau, som er Polens utenriksminister, og OSSEs generalsekretær Helga Maria Schmid, fra Tyskland.

28 døde i Mellom-Amerika

Så langt er minst 28 mennesker i Mellom-Amerika døde enten som direkte følge av ekstremværet Julia eller som følge av indirekte årsaker utløst av uværet.

Julia ble nedgradert fra orkan da uværet traff Nicaraguas karibiske kyst søndag, men har som tropisk uværssenter fortsatt å gjøre skade på sin ferd gjennom Mellom-Amerika. I dag ventes Julia inn over det sørlige Mexico.

Dødstall stiger i Venezuela

Dødstallet etter helgens oversvømmelser og jordskred i Las Tejerias sørvest for Venezuelas hovedstad Caracas fortsetter å stige.

Så langt er 36 mennesker bekreftet omkommet. 56 andre er fortsatt savnet. Over 3.000 personer er involvert i rednings- og leteaksjonen, opplyser innenriksminister Remigio Ceballos.

Børsfall i Asia

Børsen i Tokyo åpnet med fall idet markedet stålsetter seg for flere renteøkninger i USA. Nikkei-indeksen falt 1,50 prosent i åpningshandelen. Den bredere Topix-indeksen startet med en nedgang på 1,09 prosent. På Hang Seng-indeksen i Hongkong var også utviklingen negativ, med en nedgang på 0,13 prosent.

Børsene på det kinesiske fastlandet gikk motsatt vei, med en oppgang på 0,1 prosent på hovedindeksen i Shanghai og 0,2 prosent på hovedindeksen i Shenzhen.

(©NTB)