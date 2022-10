Åpenhetspris til Nyquist og Raja

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Petter Nyquist og Abid Raja har bidratt til håp og tro på at mennesker kan overleve både traumer, overgrep, vold og psykiske helseutfordringer, skriver Mental Helse i en pressemelding.

Prisen ble delt ut mandag 10. oktober.

«Abid Raja har utmerket seg med sin åpenhet om skammens påvirkning på hans psykiske helse. Han forteller om en utfordrende oppvekst fylt av mobbing, fysisk og psykisk vold, negativ sosial kontroll og selvmordstanker. Abid har uttalt at det bør bli like normalt å gå til psykolog som til tannlegen, og er opptatt av å senke terskelen for å søke hjelp», står det i begrunnelsen til Mental Helse.

– Dette er særlig viktig for menn og personer med minoritetsbakgrunn, som vi vet har høyere forekomst av psykiske plager, men lavere bruk av helsetjenester, sier Jill Arild, landsleder i Mental Helse i pressemeldingen.

«Petter Nyquist har gjennom bilder og ord vist hva utenforskap kan gjøre med mennesker over flere år», skriver Mental Helse i pressemeldingen.

- I serien ser Petter nærmere på hvordan samfunnet tar vare på dem som blir utsatt for vold og overgrep, og hvorfor det er slik at folk som tilfeldigvis blir utsatt for kriminelle handlinger, ofte velger å dysse dette ned og holde det skjult. Serien bidrar også til å gi håp til mennesker med lignende historier og traumer, sier Arild.