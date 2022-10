Norsk sjømannsprest søkte tilflukt i ukrainsk bomberom

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Helgesen kom søndag til Kyiv for å treffe lokale kirkeledere og skandinaver som oppholder seg i den ukrainske hovedstaden, skriver NRK.

Men etter flere store eksplosjoner i Kyiv, ble Stavanger-mannen mandag morgen vekket at personellet på hotellet med beskjed om å gå ned i bomberommet.

I bomberommet, som ligger to etasjer under hotellet, var Helgesen sammen med omkring hundre personer. Tidligere i dag kunne han fortelle at mange av dem er redde.

– Det er klart det ligger en frykt her, som sprer seg i rommet. Dette er blitt en alvorlig situasjon, sa sjømannspresten til NRK.

– Det er senger her, og noen stoler ved et bord. Vi leser, skriver litt og snakker. Det viktigste en kan gjøre er å snakke med folk, det blir som et sugerør opp i den friske høstlufta, sa han.

Kl 13.15 opplyser Helgesen til Vårt Land at han nå er ute av bomberommet.