Eksplosjoner i flere ukrainske byer – skal være døde og sårede i Kyiv

Minst to eksplosjoner ble hørt kort tid etter 8 lokal tid. Det melder BBC. Den ukrainske nettavisa Kyiv Independent skriver på Twitter at minst fire eksplosjoner ble hørt i morgentimene.

BBC sitt mannskap i byen var vitne til et missilangrep. Journalistene så det fra taket på hotellet de bor.

WATCH: BBC reporter was live on air when the Ukrainian capital was hit by Russian missiles pic.twitter.com/KVDC3wK7zJ — BNO News (@BNONews) October 10, 2022

Da hadde flyalarmen gått 90 minutter tidligere. Det er første gang på flere måneder at den ukrainske hovedstaden er angrepet. BBC skriver også at det kan se ut som om eksplosjonene har truffet mer sentralt enn tidligere i krigen.

Også i Lviv

AFPs journalister i Kyiv meldte om minst tre kraftige eksplosjoner ved 8.15-tiden lokal tid, og at flyalarmen gikk om lag en time tidligere. Ved 9.40-tiden melder nyhetsbyråets utsendte om ytterligere to eksplosjoner.

Reuters og lokale ukrainske medier skriver at flyalarmen også gikk i flere ukrainske andre byer mandag morgen, og at det også har vært eksplosjoner i Lviv, Ternopil og Dnipro. Ukrainas presidentkontor bekrefter at flere byer er blitt rammet av eksplosjoner.

Traff nær universitet

Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko opplyser at det har vært eksplosjoner i Sjevtsjenko-distriktet sentralt i Kyiv. Folkevalgte Lesia Vasylenko i den ukrainske nasjonalforsamlingen har delt et bilde i sosiale medier som viser at minst en av eksplosjonene fant sted nær hovedbygningen til Kyivs Nasjonale Universitet sentralt i byen.

Svitlana Vodolaga, talsperson for redningstjenesten, sier det er drepte og sårede i forbindelse med eksplosjonene. Redningsarbeidere jobber nå på flere steder i hovedstaden.

Flere kjente bygninger og offisielle kontorer, som Ukrainas sikkerhetstjeneste og den Unesco-listede St. Sofia-katedralen, ligger i bydelen Sjevtsjenko.

Første på lang tid

Videoer som er publisert i sosiale medier viser svart røyk over flere områder i byen. En reporter fra nyhetsbyrået AFP fortalte om mange ambulanser som kjørte mot området hvor eksplosjonene fant sted.

Eksplosjonene kommer et døgn etter at Russlands president Vladimir Putin ga ukrainske hemmelige tjenester skylden for lørdagens angrep mot Krim-broen, som knytter den annekterte Krim-halvøya til det russiske fastlandet. Putin sa at dette var en terrorhandling.

De siste angrepene på Kyiv fant sted 26. juni.