Frp fremmer mistillit mot Bergens byrådsleder Roger Valhammer

Det ble klart i et ekstraordinært gruppemøte i partiet torsdag kveld.

«Gruppen har konkludert med at vi ikke har tillit til byrådsleder Roger Valhammer. Det innebærer at vi i bystyret vil rette mistillitsforslaget mot hele Valhammer-byrådet. Bakgrunnen er byrådslederens håndtering av den alvorlige situasjonen barnevernet i Bergen står i», heter det i en uttalelse.

– Der barnevernet hadde hatt behov for en sterk, handlekraftig og tilstedeværende politisk ledelse, har byrådslederen bidratt til det motsatte. Med sine hyppige utskiftninger av fagbyråder er det tydelig at barnevernet ikke har vært et prioritert felt, sier gruppeleder Marte Monstad.

Tidligere denne uka varslet barnevernssjefen i Bergen, Alette Hilton Knudsen, at hun går av.

Ifølge Bergens Tidende skjedde det i kjølvannet av krass kritikk mot barnevernet, etter at Statsforvalteren i Vestland avdekket alvorlige mangler i barnevernets oppfølging av en sju år gammel gutt som ble funnet hardt skadd, fastbundet i en seng.

Byrådslederen beklaget

Byrådsleder Valhammer lovet ifølge Bergensavisen at byrådet skal gjøre alt de kan for at ikke flere barn blir sviktet av barnevernet.

– Jeg beklager på det dypeste. Dere skulle blitt hjulpet lenge før, sa han under et møte i forretningsutvalget tirsdag denne uka.

SV har allerede varslet at partiet vil fremme mistillit mot sosialbyråd Katrine Nødtvedt (MDG) under neste bystyremøte, som finner sted 26. oktober.