Færre russiske angrep i Syria etter invasjonen av Ukraina

Syrian Observatory for Human Rights sier at 241 personer har blitt drept av russiske angrep i Syria det siste året. Det dreier seg i hovedsak om krigere fra terrorgruppa IS, men også 28 sivile.

Færre drepte har det ikke vært på et år siden Russland blandet seg i krigen i Syria i 2015 for å støtte opp under president Bashar al-Assads regjering.

– Russlands rolle har generelt avtatt i Syria siden krigen i Ukraina begynte, skriver SOHR.

Gruppa anslår at mer enn 21.000 har blitt drept av russiske angrep i Syria siden 2015, hvorav 8.697 sivile.