KrFU-sjef Bjuland tøft ut: Partiet skal ikke være «moralsk kompass»

LANDSMØTE: Etter debatt-bølgene om nytt abortsyn ønsker KrFU-leder Hadle Bjuland at partiet tar et oppgjør med seg selv: Bort fra rollen som «ombudsparti» for kristne - slik Sp er det for bønder.