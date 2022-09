LO: Strømordningen må ikke misbrukes

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

LO stiller seg bak regjeringens strømstøtte til næringslivet sammen med NHO og Virke. Da pakken ble lagt fram fredag, advarte likevel LO-lederen dersom noen skulle utnytte ordningen.

– Dette er et kompromiss. Det er det ikke til å legge skjul på, og disse pengene må hentes ut fra våre felles midler avsatt til andre formål. Nå må vi passe på at bedriftene ikke får i pose og sekk og at dette ikke misbrukes, sier Peggy Hessen Følsvik.

Hun viste til at mange bedrifter under koronapandemien utnyttet støtteordningene fra det offentlige.

– Samtidig vil jeg gi ros til næringsministeren og apparatet rundt ham som har fått på plass en helt ny ordning som er med på å redde arbeidsplasser, sa LO-lederen videre.

