Fagfolk slår alarm om streikens effekt på unges psykiske helse

Lærerstreiken har på enkelte skoler vart siden skolestart og er blitt kraftig trappet opp.

– Jeg er svært bekymret for dette, sier klinikkdirektør Liv Kleve ved Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) i Helse Bergen til VG.

Haukeland universitetssjukehus har merket økt pågang av unge som trenger psykisk helsehjelp den siste måneden. Det er 9 prosent flere henvisninger og flere blir tatt inn til vurdering.

Rådet for psykisk helse ber igjen regjeringen gripe inn med tvungen lønnsnemnd fordi de mener liv og helse står i fare.

– Vi får henvendelser hele tiden, alt fra at folk stopper meg på gaten til at vi får masse meldinger i alle kanaler og direkte til meg. Folk er fortvilet. Foreldre sier barna holder på å gå til grunne og at dette holder ikke lenger, de har ingenting å gå på, sier rådets generalsekretær Tove Gundersen.

