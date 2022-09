– Putin vil mislykkes, og Ukraina og Europa vil vinne fram, slo von der Leyen fast.

Til Zelenskys kone

EU-kommisjonens president var kledd i de ukrainske fargene gult og blått, og Zelenska ble introdusert i forkant av talen.

– Kjære Olena Zelenska. Det tok enormt mye mot å stå opp mot Putins ondskap, men du fant dette motet og en hel nasjon av helter har oppstått.

EU blir ved Ukrainas side

Von der Leyen snakket om hvordan EUs respons til Russlands invasjon av Ukraina tok langt kortere tid enn både håndteringen av finanskrisen og koronapandemien. Hun ramset også opp hvordan sanksjonene har skadet den russiske økonomien og lovet at EU vil bli ved Ukrainas side.

– Vi vil jobbe med Ukraina for å støtte rehabilitering av ødelagte ukrainske skoler.

Von der Leyen sa videre at hun skal reise til Kyiv senere på dagen for å møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, blant annet for å diskutere hvordan Ukraina kan bli en del av EUs indre marked.

140 milliarder euro til energihjelp

I talen kunngjorde von der Leyen også at EU-kommisjonen vil at profittaket for energiselskaper og olje- og gassindustrien skal sørge for 140 milliarder euro (1.415 milliarder kroner) til EUs medlemsland, som de så kan gi videre som strømstøtte til husholdninger og bedriftene.

Profittaket skal gjelde strømprodusenter samt fossile energiprodusenter som har tjent uproporsjonalt mye penger på de siste månedenes skyhøye energipriser. Planen må fortsatt godkjennes av medlemslandene.

