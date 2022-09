Israel har lenge vært imot å gjenopplive atomavtalen fra 2015, som tidligere president Donald Trump trakk USA ut av i 2018 da han også gjeninnførte strenge sanksjoner mot Iran.

Siden Joe Biden ble president i USA, er det forhandlet om å gjenopprette avtalen, men framgangen har sakket farten den siste tiden etter at de europeiske landene som var med i avtalen, uttrykte tvil om Iran mener alvor i forhandlingene.

Før han reiste til Berlin takket han de tre landene Tyskland, Frankrike og Storbritannia, og gjorde det klart at Israel gjør det de kan diplomatisk for å stanse avtalen og hindre at sanksjonene mot Iran oppheves.

Israel mener Iran ville bruke de økte inntektene om sanksjonene oppheves, til å finansiere grupper som kunne angripe Israel, som Hizbollah i Libanon og de to palestinske organisasjonene Hamas og Islamsk jihad.

Lapid, hvis far overlevde holocaust, hadde med seg en delegasjon av overlevende på turen til Berlin. De skal sammen med Tysklands statsminister Olaf Scholz besøke huset i Wannsee ved Berlin, der nazitopper i 1942 la planene for å sende jødene til dødsleirene.