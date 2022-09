Jimmie Åkesson: Mannen som kan sitte med alle kortene

Et borgerlig flertall i Sverige vil være avhengig av Sverigedemokraternas (SD) stemmer. Såpass mye er alle enige om. Men hva vil SD kreve for å avsette sosialdemokraten Magdalena Andersson? Det er det uenighet om.

Selv har Åkesson antydet at han ønsker å bli statsminister, men har også uttalt at det viktigste er hva en framtidig regjering skal gjøre.

– Vi kan tenke oss to muligheter. Ett er at SD kommer til å være forsiktige fordi man symbolsk sett er inne i varmen. Det mer trolige er at man vil kreve det som er prioriterte spørsmål, sier valgforsker Jonas Hinnfors ved Göteborgs universitet.

Uansett har Åkesson oppnådd en type makt ingen politiker til høyre for Moderaterna har hatt i svensk etterkrigshistorie. Da han ble leder i 2005 var partiets toppnotering 1,44 prosent oppslutning. Siden har det jevnt gått oppover.

I 2010 kom Åkesson og SD inn i Riksdagen for første gang, og de vokste i 2014 og 2018. Nå venter man seg at partiet passerer 20 prosent – og ifølge meningsmålingene blir det største opposisjonspartiet.

Dyktig taler

Hva har Åkesson gjort på veien? For fire år siden spurte NTB flere svenske forskere om dette. De pekte på en god blanding av faktorer, hvorav en er Jimmie Åkesson selv. Han anerkjennes som en dyktig taler og debattant, og har dessuten bygd et sterkt team i partiet – bestående blant annet av hans gamle venner fra studietiden. Partiet har satset mye på valgkamp i sosiale medier, ettersom de i lang tid ble svartmalt i mediene.

Partilederens «opprydding» der den åpenlyse rasismen i program og retorikk har blitt tonet ned, og man har blitt flinkere til å ekskludere medlemmer med sympatier til ytre høyre får også noe av æren. Dermed oppfattes SD som et mer stuerent parti for velgere som er misfornøyd med de andre partienes håndtering av innvandringsspørsmålet.

Andre tradisjonelle SD-saker som kriminalitet har også vokst fram i svensk politikk, på bekostning av mer typiske saker som økonomi, sysselsetting og velferd.

Jimmie Åkesson VALGKAMP: Jimmie Åkesson på folkefest med Jessica Stegrud i Helsingborg. (Erlend Berge)

Fortsatt ikke helt inne

Helt stuerent blir partiet likevel ikke oppfattet som. SD selv ønsker å sitte i regjering, mens Moderaterna, Kristdemokraterna og særlig Liberalerna er skeptiske til dette. Prosessen med å akseptere SD som samarbeidspartner har vært vanskelig for alle tre partiene. Derfor tror ikke Hinnfors det er realistisk at Åkesson får oppfylt statsministerdrømmen.

– Men SD er nok ikke redde for å stemme nei til Moderaternas Ulf Kristersson om de ikke får nok innrømmelser, sier valgforskeren.

Spørsmål om når han meldte seg inn

Åkesson ble født i Skåne i 1979, men vokste opp i Sölvesborg i Blekinge. I disse to fylkene har Sveriges høyrepopulister og ytre høyrefløy historisk sett klart seg best, og skilsmissebarnet begynte raskt å interesse seg for saker som innvandring og EU.

På mellomtrinnet og ungdomsskolen reagerte han på manglende integrering og høy innvandring til lille Sölvesborg, og i forbindelse med Sveriges EU-tilslutning i 1994 meldte han seg inn i Sverigedemokraterna, uttalte han i et intervju med det antirasistiske bladet Expo.

Et av mange kontroversielle spørsmål rundt Åkesson er når han meldte seg inn i partiet. Flere kilder antyder at det skjedde mens høyreekstremisten Anders Klarström fortsatt var partileder. Åkesson selv sier det skjedde etter at Mikael Jansson hadde blitt leder og ført en mer moderat linje. Uansett ble han vara til sentralstyret allerede i 1997, og dannet raskt et vennskap med andre fremadstormende partimedlemmer som Mattias Karlsson, Björn Söder og Richard Jomshof.

Valg Sverige 2022 GØTEBORG: Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson under Frihamnsdagarna i Gøteborg. (Björn Larsson Rosvall/TT/NTB)

Folkevalgt i 24 år

Siden 1998 har Åkesson sittet i kommunestyret i hjembyen Sölvesborg, der partiet nå er nest størst. I 1999 begynte Åkesson på universitetet i Lund, og sammen med Karlsson, Söder og Jomshof dannet de «firerbanden», som bidro til å starte opp partiets ungdomsorganisasjon på ny.

Åkesson ledet organisasjonen mellom 2000 og 2005, da han overtok voksenorganisasjonen. I stor grad har hele hans liv dreid seg om Sverigedemokraterna – det var også her han fant sin samboer. Louise Erixon, som Åkesson var sammen med fra 2011 til 2020, har hatt en rekke verv i partiet. De har en sønn sammen.

Åkesson har vært åpen om sine problemer på hjemmebane. Før valget i 2014 innrømmet han sin spilleavhengighet overfor Ekot. Kort tid etter valget ble han sykmeldt på grunn av utbrenthet, en sykemelding som varte i nærmere et halvt år.

