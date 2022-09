Vaktskifte foran Buckingham Palace avlyst fredag

Det melder BBC etter at Buckingham Palace torsdag sa at de var bekymret for dronning Elizabeths helse. Dronningen er 96 år.

Vaktskiftet finner normalt sted hver mandag, onsdag, fredag og søndag.

Torsdag ettermiddag er det blitt satt opp et skilt foran slottet hvor det informeres om at vaktskiftet er avlyst.

Vaktskifte er en formell seremoni der vaktposter som utfører seremonielle vaktoppgaver ved viktige institusjoner blir avløst av et nytt vaktlag. Seremoniene er ofte utførlige og presist koreografert.