I en rapport som atomenergibyrået la fram tirsdag, bes det om at det opprettes en beskyttelsessone for atomsikkerhet rundt anlegget. IAEA uttrykker frykt for fysisk skade på anlegget forårsaket av angrep.

– Dagens situasjon er uholdbar, skriver IAEA.

Senere tirsdag er det ventet at IAEA-sjef Rafael Grossi skal informere FNs sikkerhetsråd om konklusjonene etter at inspektører fra atomenergibyrået besøkte det ukrainske atomkraftverket forrige uke.

To av IAEAs eksperter er blitt igjen og ventes å bli ved kraftverket permanent, ifølge det statlige ukrainske energibyrået Energoatom.

Russiske soldater tok kontroll over atomkraftverket i mars, men ukrainske teknikere står fortsatt for driften. De siste ukene har det vært en rekke angrep i nærheten av kraftverket, og begge parter i krigen skylder på hverandre.