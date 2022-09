Høyere er dermed med god margin større enn begge regjeringspartiene Arbeiderpartiet (19,6 prosent) og Senterpartiet (6,4 prosent) til sammen, ifølge NRK og Aftenpostens måling.

Mens Høyre klatrer med solide 2,4 prosentpoeng, er oppgangen noe mindre for Ap, som stiger med forsiktige 0,2 prosentpoeng. Sp stiger på sin side med 0,5 prosentpoeng. Sist Høyre var like store på en NRK-måling var mai 2013, et drøyt halvår før de borgerlige vant valget.

Frp faller på sin side med 1,8 prosentpoeng til 12,6 prosent, mens SV går ned 1,5 prosentpoeng og får en oppslutning på 7,4 prosent.

For de øvrige partiene ser målingen slik ut: Rødt: 6,8 prosent (+1), Venstre: 5,3 prosent (+0,7), MDG: 3,4 prosent (-0,3), KrF: 3,1 (-0,7), Andre: 3 prosent (-0,5).

940 personer deltok i spørreundersøkelsen, som ble gjennomført av Norstat mellom 30. august og 4. september. Feilmarginen er fra 1,2 til 3,8 prosentpoeng.