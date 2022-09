Politiet: Tilstanden er kritisk for dei to knivskadde på Furuset i Oslo

Det opplyser innsatsleiar Svein Arild Jørundland til NTB like før klokka 19 måndag kveld.

– Det siste eg har på status på desse er at tilstanden per no skal vere kritisk.

Det er snakk om to unge menn, seier han.

Han opplyser også at politiet har sikra seg videomateriale i samband med hendinga.

– Det er godt med overvaking i området. Det er materiale politiet har sikra seg og som vi no går igjennom, seier Jørundland.

Fleire valdshendingar

Det var klokka 16.42 måndag ettermiddag at Oslo-politiet fekk melding om ei knivstikking på Furuset T-banestasjon, som ligg i same bygg som Furuset senter.

Ein mann vart køyrd til sjukehus med det som først vart beskrive som alvorlege stikkskadar, og politiet stansa ei T-banevogn som nyleg hadde forlate stasjonen. Den fekk likevel køyre vidare etter at politiet hadde søkt gjennom han utan å finne ein gjerningsperson.

– Medan vi jobba med den saka fekk vi endå ei melding om ei ny knivstikking klokka 17.10 på ei privatadresse i nærleiken, seier Jørundland.

Den fornærma her var også ein ung mann, som vart køyrd til sjukehus med det som først vart karakterisert som alvorlege skadar.

Ingen arrestasjonar

Ingen er arresterte for valdshendingane, og politiet er på dei to åstadene med store styrkar, opplyser operasjonsleiar Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

– Den innleiande etterforskinga tyder på at dei to skadde har ei tilknyting til kvarandre og at dei to sakene har ein samanheng, men nøyaktig på kva måte er noko etterforskinga vil prøve å klargjere, seier han.

Han vil ikkje gå nærare inn på om politiet har kontroll på gjerningsvåpen.

Slåstkamp på Tveita

Politiet ønskjer no å finne ut om det er fleire involverte i saka, og det blir mellom anna gjennomført vitneavhøyr.

Dei undersøkjer også om knivhendingane har samanheng med ein slåstkamp ved Tveita senter tidlegare måndag. Senteret er ikkje langt unna Furuset.

Hekkelstrand sa tidlegare måndag kveld til NTB at T-banetrafikken går som normalt sjølv om området rundt Furuset T-banestasjon er sperra av. Han sa vidare at det ikkje har vore indikasjonar på at det er fare for andre personar i området.