De siste snublesteinene satt ned ved Akershus festning

Kronprinsesse Metta-Marit under nedsettelsen av de siste snublesteiner for jødiske Oslo 20220901. Kronprinsesse Mette-Marit er til stede ved nedsettelsen av de siste snublesteiner for jødiske ofre for Holocaust under andre verdenskrig. Snublesteiner er minnesmerker over ofre under den andre verdenskrig. Foto: Javad Parsa / NTB (Javad Parsa/NTB)