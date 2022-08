Støre varsler et stramt og rettferdig statsbudsjett

Onsdag morgen møtte han pressen sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) før budsjettkonferansen, som er den siste før statsbudsjettet for neste år legges fram 6. oktober.

– Dette er en oppgave vi tar på stort alvor, det er en alvorlig tid rundt oss. Det er naturlig å begynne med konsekvensene av krigen i europa, som er omfattende og som også treffer Norge, sa Støre.

Han nevnte blant annet flyktningene som har ankommet Norge fra Ukraina, den pågående energikrisen og økt støtte til Forsvaret som følge av sikkerhetssituasjonen i nord.

– Det er nye utgifter som vi skal ta inn på en forsvarlig måte ved å lage et godt statsbudsjett for land og folk, og det er vi på god vei til å gjøre. Dette kommer til å bli et stramt og rettferdig budsjett, sa han.

– Vi kan ikke gjøre som man har gjort i tidligere år, bare å bruke flere oljepenger for å løse utfordringer. Tvert imot må vi bruke mindre, og samtidig har vi store utgifter vi skal betale og store oppgaver å gjøre.