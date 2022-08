– I tider med krig er det ikke rom for turisme, men det betyr ikke at det ikke er rom for bevegelse, sa Tsjekkias utenriksminister Jan Lipavský ved møtestart onsdag.

Bakgrunnen for de planlagte restriksjonene henger sammen med at flere land i Europa opplevde flere russiske turister som var på sommerferie, som hadde reist inn via naboland.

I forkant av møtet har Tyskland og Frankrike gått sammen om å avvise et generelt visumforbud for russiske statsborgere som vil inn i EU.