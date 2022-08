Delte meninger om Gorbatsjov i Russland

Krisen førte til at levestandarden falt kraftig i Russland på 1990-tallet – parallelt med at befolkningen fikk mye større politisk frihet.

Mange russere ga Gorbatsjov skylden for den økonomiske uroen som fulgte i kjølvannet av hans reformer, skriver The Guardian. I en meningsmåling i fjor, utført av et statlig russisk meningsmålingsbyrå, skal over 70 prosent ha svart at Russland beveget seg i feil retning da Gorbatsjov satt ved makten.

Sovjetunionens siste leder var spesielt mislikt av dem som ser med nostalgi på kommunist-epoken og mener unionen aldri burde vært oppløst.

Oppfatningen er annerledes i deler av befolkningen som har forsøkt å fremme demokrati og liberale reformer.

– Det har aldri vært så mye frihet i Russland som på slutten av 1980-tallet og tidlig på 90-tallet. Det er hans fortjeneste, skrev den russiske journalisten Mikhail Fishman etter Gorbatsjovs bortgang.