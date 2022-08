Bare en av fem er redd for å bli koronasmittet

Mens 19 prosent nå i august oppgir at de er bekymret for å bli smittet, er 62 prosent ikke bekymret, ifølge Norsk koronamonitor.

– Folk flest er ikke lengre bekymret for å bli smittet. Mange har nok vent seg til å leve med koronaviruset i samfunnet og få tror vi er kvitt viruset på lenge, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion, som står bak undersøkelsen.

Mange tror det vil vare over to år

10 prosent av de spurte tror koronautbruddet i Norge vil vare i opptil ett halvt år til, mens 22 prosent sier opptil ett år og 26 prosent sier opptil to år. Hele 43 prosent tror det vil vare lengre enn det.

– Andelen som tror at vi fortsatt vil ha koronavirus i landet i minst to år til, har aldri vært målt høyere tidligere i pandemien, opplyser Clausen.

Flere deltar på kulturarrangementer

39 prosent tror tallet på nye koronatilfeller her i landet vil øke. 23 prosent venter reduksjon, mens resten tror at antallet forblir uendret.

I undersøkelsen for august sier nesten halve befolkningen (45 prosent) at de har deltatt fysisk på et eller flere kulturtilbud, slik som konsert eller teater, den siste måneden. Dette er høyeste nivå målt i pandemien. 48 prosent sier de har planer om å delta på kulturtilbud kommende måned.

– Publikum vender jevnt og trutt tilbake til kulturlivet, og kulturbruken har økt måned for måned så langt i år, sier Nora Clausen.