Sadr-tilhengere har forlatt regjeringspalasset i Bagdad

De voldsomme sammenstøtene mellom væpnede Sadr-tilhengerne, irakiske sikkerhetsstyrker og rivaliserende milits kostet ifølge sykehuskilder 30 mennesker livet. Minst 570 ble såret.

Uroen oppsto etter at Sadr kunngjorde at han trekker seg fra all politikk.

Tirsdag oppfordret sjialederen i en TV-tale tilhengerne til å forlate regjeringspalasset og den strengt bevoktede grønne sonen i Bagdad, noe de etterkom.

Beklaget

– Jeg vil beklage overfor det irakiske folk, de eneste som rammes av disse hendelsene.

– Denne revolusjonen er skammelig. Uansett hvem som begynte, så lenge denne revolusjonen skjemmes av vold, så er det ingen revolusjon, sa Sadr.

– Jeg vil få takke sikkerhetsstyrkene og medlemmer av Hashed al-Shaabi, la han til med henvisning til den rivaliserende sjiamilitsen som støttes av Iran.

Ryddet

Sadr-tilhengerne etterkom straks sjialederens oppfordring og begynte å rydde bort barrikader og plakater. Renholdsarbeidere rykket deretter inn for å fjerne tomhylser og andre rester etter de voldsomme sammenstøtene.

Regjeringshæren kunngjorde at den landsomfattende portforbudet som trådte i kraft mandag kveld, var opphevet.

– Dette er ikke en revolusjon, sa Sadr i talen. Kort tid etter kunne man se på direktesendt TV at folk begynte å trekke vekk fra området.

