Kristen hjelpearbeider dømt av israelsk domstol

Mohammed al-Halabi ble pågrepet av israelske myndigheter sommeren 2016 og har sittet fengslet siden. Han ble i juni kjent skyldig i terrorisme.

De seks årene al-Halabi allerede har vært i fengsel, blir trukket fra dommen, ifølge distriktsdomstolen i byen Beersheba sør i Israel.

Han ble kjent skyldig i å ha underslått millioner av dollar til Hamas, den palestinske, islamistiske gruppen som har makten på Gazastripen.

Både Halabi og World Vision har avvist alle anklager. En uavhengig gransking i 2017 fant heller ingen bevis for støtte til Hamas.

– Det er utenkelig. De insisterer på at urettferdighet vil vedvare gjennom hele prosessen, sier al-Habibis advokat, Maher Hanna, om lengden på straffen.

World Vision sier i en uttalelse at dommen står i skarp kontrast til bevisene og fakta i saken.

– Pågripelsen, en seks år lang rettssak, en urettferdig dom og denne straffen symboliserer handlinger som hindrer humanitært arbeid i Gaza og på Vestbredden, sier gruppen i en uttalelse.

Israelske myndigheter har gjentatte ganger sagt at de har bevis på at Hamas hadde infiltrert hjelpegruppen og avledet midler fra trengende Gaza-beboere. Israel sier også at de støtter arbeidet til hjelpeorganisasjoner, men må forhindre at midler faller i hendene på væpnede grupper som Hamas.