IAEA-gruppe er på vei til Zaporizjzja-kraftverket

– Dagen har kommet, IAEAs støtteoppdrag til Zaporizjzja er på vei. Vi må verne om sikkerheten til Ukraina og Europas største atomanlegg, skriver Grossi.

Videre skriver han at gruppa ankommer kraftverket senere denne uka.

Atomkraftverket i Zaporizjzja kontrolleres av russiske styrker, men det er fortsatt ukrainske teknikere som drifter det.

Frykt for radioaktiv lekkasje

G7-landene ber om at IAEA får tilgang til atomkraftverket uten hindringer.

– De må få direkte kontakt, uten innblanding, med det ukrainske personellet som har ansvar for driften, skriver G7 i en uttalelse mandag.

De siste ukene har russiske og ukrainske styrker beskyldt hverandre for militære angrep på eller ved atomkraftverket, senest søndag. Situasjonen har utløst frykt for en mulig atomulykke.

Søndag advarte det ukrainske atomenergibyrået Energoatom, som drifter kraftverket i Zaporizjzja, om risikoen for en radioaktiv lekkasje som følge av russiske bombeangrep som fant sted i helgen.

Russland: – Vil samarbeide

Putin-talsmann Dmitrij Peskov sier ifølge Ria Novosti at Russland vil samarbeide med IAEA-teamet.

Han avviser imidlertid at det pågår diskusjoner om å skape en demilitarisert sone rundt kraftverket. Det er noe flere har tatt til orde for etter at sikkerhetssituasjonen der er blitt forverret.

Ifølge Peskov skal IAEA-teamet ta seg inn til kraftverket fra ukrainskkontrollerte områder.

Russisk angrep ved kraftverket

Ukraina melder mandag om et angrep i Nikopol, byen som ligger på andre siden av elven Dnipro, overfor atomkraftverket i Zaporizjzja. En person ble drept og fem andre ble såret i angrepet, ifølge Dmytro Orlov, den ukrainske ordføreren i byen Enerhodar der kjernekraftverket ligger.

Han anklager Russland for å stå bak angrepet.

– Russerne har tilsynelatende øvd seg på et scenario i forkant av IAEA-besøket, skriver han på Telegram.