Elon Musk: – Norge har utgjort en forskjell

– Jeg elsker Norge, sa Musk til stor applaus da han inntok scenen på energikonferansen ONS i Stavanger mandag.

Musk er blant hovedtalerne på konferansen og hadde gode ord om Norges bidrag når det gjelder den globale kampen mot grønn omstilling.

– Jeg vil takke lederne i Norge for deres langvarige støtte til elbiler og fornybar energi. Dere har virkelig utgjort en forskjell, så tusen takk, sa Tesla-sjefen, som ankom Stavanger i sitt privatfly mandag formiddag.

Han snakket om utsiktene for bilindustrien, hvor nybilsalget stadig blir mer dominert av elbiler.

– Jeg tror vi vil se en enorm forandring der de neste 10–15 årene. Innen 2030 vil kanskje halvparten av alle nye biler være elektriske. Innen 2035 vil det kanskje være 80 prosent.

– Om du ser på gatene her i Norge, ser man allerede en utgave av dette. De fleste nye bilene her er elbiler. Det er fantastisk, så igjen – tusen takk. Det er ganske kult, sa han til stor latter i salen.