FHI: Forskning viser at gravide må fortsette å koronavaksinere seg

Studien presenteres i en artikkel i tidsskriftet «BMJMedicine». Den viser at de fleste gravide som ble innlagt med moderat til alvorlig infeksjon var uvaksinerte. Eller så hadde de fått færre doser enn anbefalt.

– Vi ser at vaksinen er viktig for å beskytte gravide også mot omikronvarianten. Det er viktig at gravide følger oppdaterte vaksineråd, sier overlege og forsker Hilde Engjom i Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK.

Engjom har deltatt i den britiske studien som ledd i et samarbeid mellom FHI og Universitetet i Oxford. De har fått rapporter fra alle 194 britiske sykehus med fødeavdeling. 3.699 gravide som ble innlagt på sykehus med påvist infeksjon med koronavirus, er med i studien.

Kvinnene ble innlagt fra midten av desember i fjor til midten av mars i år. Engjom sier at blant dem som hadde symptomer, var det tydelig at det var de uvaksinerte som ble sykest. Til sammen 30 kvinner ble innlagt på intensivavdelinger med covid-19 i denne perioden. Flertallet var uvaksinerte og ingen hadde fått tre doser.

Det ble registrert fire dødsfall på grunn av covid-19. Tre av dem var uvaksinerte og en av dem hadde fått en vaksinedose. Overlegen understreker at de fleste gravide som blir smittet har milde symptomer og føder friske barn.