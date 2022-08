LO fryser all kontakt med NHO

– Vi lar være å møte å NHO og har kansellert et utspill vi skulle hatt om klima i dag. Her må det bli en oppvask og avklaringer før jeg kan opptre med NHO-sjefen slik dette er blitt, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til avisen.

Det skjer etter at leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri i VG torsdag fortalte om hva som skjedde i kulissene i løpet av streiken i prosessindustrien. I samme reportasje fortalte NHO-leder Ole Erik Almlid om samtaler mellom ham og Hessen Følsvik underveis i streiken.

– Det er særdeles ubehagelig at jeg skal lese om en konfidensiell samtale mellom meg og NHO-sjefen. Det er veldig problematisk. Det er ikke overraskende at vi snakker med hverandre under store konflikter. Men det gjør meg skikkelig opprørt å lese om det i avisene i dagene etter, sier LO-lederen.

Onsdag denne uka ble arbeidstakerorganisasjonen Industri Energi enig med arbeidsgiverne i Norsk Industri etter ti dager med streik i prosessindustrien. Over 2.500 LO-medlemmer var i streik.

I torsdagens VG-sak kom også NHO-toppene med signaler om økt bruk av lockout fremover, noe LO-lederen reagerer sterkt på.

– Det er helt uhørt at en representant for NHO varsler ny strid samme dag som en vanskelig og vond streik er over. Vi leser også som om NHO varsler ny linje og at de i større grad skal bruke lockout i tiden fremover. Det er alvorlig, sier hun.