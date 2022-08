Paven utnevner 20 nye kardinaler – pensjonsryktene svirrer

Tradisjonelt har paver sittet livet ut, men i 2013 ble Frans’ forgjenger Benedikt XVI den første paven som abdiserte på over 700 år. Dagens 85 år gamle kirkeleder har antydet at han kan gjøre det samme, men sa så sent som i juli at det neppe skjer veldig snart.

I så fall vil de som utnevne til kardinaler være med på å velge hans etterfølger. Blant dem som skal forfremmes til kirkefyrster er det menn som er kjent for sitt progressiv syn og sitt menighetsarbeid, og de kommer ra hele verden – fra Brasil til Nigeria, India, Singapore og Øst-Timor.

Kardinalmøte

Etter at de tas i ed i Peterskirken, skal de delta på et to dager langt møte for alle kardinalene. Innkallingen til møtet ble sendt ut tidligere i år, og formålet er å diskutere en ny grunnlov for hvordan Den katolske kirken skal styres. Samtidig har det fått fartene på ryktene om at Frans er klar til å overlate pavestolen til en etterfølgere.

De siste månedene har paven flere ganger måtte bruke rullestol på grunn av hans vonde knær. Sist måned sa han at døren står på gløtt for å trekke seg tilbake.

To tredeler

Dersom han gjør alvor av dette, vil alle kardinaler som er yngre enn 80 kalles inn til konklave for å velge den neste paven. Med lørdagens utnevnelser vil 90 av de 132 kardinalene som har stemmerett, være utnevnt av Frans. Det er omtrent to tredeler – like mange som det kreves for å velge en ny pave.

Samtidig er det ingen automatikk i at de vil velge en som viderefører prioriteringene til dagens pave.

– Vi har alltid en tanke om at det vil være en kontinuitet, men i virkeligheten viser historien at det motsatte er tilfellet, sier Vatikan-spesialist Bernard Lecomte.





(©NTB)